Covid: in Sicilia 262 nuovi positivi e 3 morti, focolaio a Pantelleria per una festa

Sono 262 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.718 tamponi processati nell’Isola. L’incidenza risale fino quasi al 3,4% per effetto del basso numero di tamponi. La Sicilia torna a scendere al sesto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 11.349 con un aumento di altri 130 casi. I guariti sono 129 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 3 vittime e il totale dei decessi resta 6.050.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 354 i ricoverati, 26 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 34 i ricoverati, 1 in più.

I contagi da Covid-19 nelle singole province: Palermo 75, Catania 40, Messina 6, Siracusa 35, Trapani 13, Ragusa 0, Caltanissetta 72, Agrigento 1, Enna 20.

Scoppiato un focolaio Covid a Pantelleria dopo una festa a cui hanno partecipato un centinaio di persone: 73 i positivi, tutti contagiati dalla variante Delta del Covid e di questi tre sono ricoverati in terapia intensiva in uno degli ospedali Covid della Sicilia occidentale. I positivi sono tutti residenti a Pantelleria.

“I medici dell’Asp di Trapani hanno completato il tracciamento dei contatti e messo in isolamento le persone entrate in contatto con i positivi. Nell’isola solo la metà dei residenti è vaccinata e la quasi totalità dei contagiati era senza vaccino. Dobbiamo accelerare per vaccinare tutti i residenti e rendere Pantelleria Covid-free”. Lo dice il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo dopo il trasferimento dell’ultimo paziente grave, contagiato dal Covid.