Covid: in Sicilia 284 nuovi positivi, 3 morti e Catania prima per contagi

Sono 284 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.803 tamponi processati, con una incidenza che rimane al 2,1%. La Regione è, anche oggi, al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.893. Il numero degli attuali positivi e’ di 7.361 con un incremento di 39 casi. I guariti sono 242. Negli ospedali i ricoverati sono 400, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 38, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi Covid-19 registrati per province vede Catania con 118 casi seguita da Palermo con 73, poi Agrigento 29, Siracusa 26, Caltanissetta 15, Messina 13, Trapani 6, Enna 3 casi e infine Ragusa 1 solo caso.

In Sicilia nella settimana dal 2 all’8 giugno si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (sono 158, il 24,5% in meno) e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Lo dice il report della Fondazione Gimbe di Blogna. La media giornaliera di persone testate per 100.000 abitanti (12 maggio-8 giugno) è pari a 164 (media Italia 150); la percentuale di popolazione con ciclo completo di vaccianzione è pari al 21,8% a cui aggiungere un ulteriore 19% solo con prima dose; la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari al 69,2% a cui aggiungere un ulteriore 9,8% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è pari al 42,3% a cui aggiungere un ulteriore 30,1% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 32% a cui aggiungere un ulteriore 31,4% solo con prima dose.