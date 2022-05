Covid, in Sicilia 3.000 casi e 11 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.000 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 3.263) a fronte di 20.359 tamponi effettuati, su un totale di 12.712.781 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi (ieri 17) che portano il numero delle vittime complessive, sull’isola, a 10.674. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della Protezione civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 112.784 (-1413), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 745, di cui 40 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 111.999 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.009.443 (+4829). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 774, Catania 755, Messina 514, Siracusa 331, Ragusa 275, Trapani 267, Agrigento 264, Caltanissetta 187 e Enna 60.

– foto agenziafotogramma.it –

