Covid: in Sicilia 3.328 nuovi positivi e 29 morti, virus in rallentamento

In Sicilia sono 3.328 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 21.906 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 15,1% ieri era al 14,7%. L’Isola è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 244.960 con un aumento di 2.516 casi. I guariti sono 1.054 mentre le vittime sono 29 e portano il totale dei decessi a 8.527.

Negli ospedali ci sono 1.637 ricoverati, con 27 casi in più a ieri; in terapia intensiva sono 141, un caso in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 712 casi, Catania 806, Messina 791, Siracusa 224, Trapani 245, Ragusa 345, Caltanissetta 248, Agrigento 164, Enna 64.

In Sicilia il virus rallenta, sostanzialmente i positivi non aumentano, diminuisce la pressione sui reparti di terapia intensiva ma aumenta il numero dei morti che hanno il covid. Analizzando i dati della settimana appena conclusa l’ufficio statistica del Comune di Palermo dice che i nuovi positivi in Sicilia sono 48.246, l’1,5% in meno rispetto alla settimana precedente.

E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,3% al 16,1%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 14,3%, passando da 212.178 a 242.444, 30.266 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 240.834, 30.246 in più rispetto alla settimana precedente. Il report dell’ufficio statistica indica che i ricoverati sono 1.610, di cui 140 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 20 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 24 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 77 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 12,5% in meno rispetto agli 88 della settimana precedente). Il numero dei guariti (369.128) è cresciuto di 17.772 unità rispetto alla settimana precedente. Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 317 (51 in più rispetto alla settimana precedente).

Complessivamente le persone decedute sono 8498, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,4% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%). Intanto la Regine siciliana destina altri 73 milioni di euro per finanziare imprese e liberi professionisti che hanno subito conseguenze economiche a causa della pandemia. Da oggi e sino al 3 marzo, infatti, sulla piattaforma digitale dell’Irifs FinSicilia Spa, si possono presentare le istanze così come previsto dall’Avviso dell’assessorato regionale all’Economia per “Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore di operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita Iva”.