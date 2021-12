Covid, in Sicilia 3.729 i nuovi positivi ma calano i decessi

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia, in linea con il resto d’Italia, registra una nuova crescita dei casi Covid. Dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute si evince che il numero dei nuovi positivi è pari a 3.729 (in aumento rispetto ai 2.819 segnati nel bollettino di ieri) a fronte di 55.631 tamponi processati, determinando un tasso di positività che sale al 6,70%. Crollo dei decessi, 6 (-22), i guariti sono 638, mentre gli attualmente positivi crescono di 3.085 unità determinando un numero complessivo di 35.228. Sul fronte ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 703 degenti (+18), 89 (+1) i pazienti in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 34.436 persone.

(ITALPRESS).