Covid: in Sicilia 3.747 nuovi positivi, 19 decessi, contagi in diminuzione

In Sicilia sono 3.747 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.431 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 3.764. Il tasso di positività scende al 13%, mentre ieri era al 14%. L’Isola è oggi al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 140.387 con un decremento di 2.038 casi. I guariti sono 6.436 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.328.

Negli ospedali i ricoverati sono 987, sedici in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 53, sei in meno rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 1.427 casi, Catania 878, Messina 518, Siracusa 343, Trapani 387, Ragusa 252, Caltanissetta 193, Agrigento 328, Enna 91.

In Sicilia nella settimana 6-12 aprile si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3042) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,8%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (25,8%) e in terapia intensiva (7,1%) occupati da pazienti Covid-19. Lo dice il report della Fondazione Gimbe.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,8% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 1,6%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 78,6% (media Italia 83,7%).

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 4,7% (media Italia 8,9%), dice Fondazione Gimbe. a popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale e’ pari 26,7% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 3,3% (media Italia 3,6%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 983 (-21,8% rispetto alla settimana precedente), Trapani 736 (-13,7% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 710 (-4% rispetto alla settimana precedente), Palermo 657 (-20% rispetto alla settimana precedente), Agrigento 643 (-24,1% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 625 (-20,6% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 595 (-26,8% rispetto alla settimana precedente), Catania 503 (-5,2% rispetto alla settimana precedente), Enna 499 (-38,1% rispetto alla settimana precedente).