Covid: in Sicilia 3.909 nuovi positivi e 20 morti, diminuiscono i casi

In Sicilia sono 3.909 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 27.989 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano stati 5.246. Il tasso di positività sale al 13,9% ieri era al 12,4%. L’Isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 208.785 con un decremento di 16.186 casi. I guariti sono 21.265 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 10.077.

Negli ospedali ci sono 1.049 ricoverati con 3 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 58, due in più rispetto a ieri.

I dati dei contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 1.165 casi, Catania 814, Messina 1.102, Siracusa 425, Trapani 481, Ragusa 311, Caltanissetta 220, Agrigento 477, Enna 104.

In Sicilia nella settimana 23-29 marzo si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4625) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-11,5%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (25,9%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,8%) occupati da pazienti Covid-19. Lo dice il report della fondazione Gimbe sul Covid19.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,6% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 77,8% (media Italia 83,2%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 3,7% (media Italia 7,4%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 26,4% (media Italia 33,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,8%) solo con prima dose. L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Messina 1.353 (-17% rispetto alla settimana precedente), Agrigento 1.044 (-24,9% rispetto alla settimana precedente), PALERMO 992 (+6,4% rispetto alla settimana precedente), Ragusa 972 (-22,1% rispetto alla settimana precedente), Trapani 964 (-6,9% rispetto alla settimana precedente), Caltanissetta 898 (-26,7% rispetto alla settimana precedente), Siracusa 783 (-16,8% rispetto alla settimana precedente), Enna 659 (-35,4% rispetto alla settimana precedente), Catania 518 (-1,9% rispetto alla settimana precedente).

“Occorre senso di responsabilità da parte di tutti. Continua ad essere alto il numero dei contagiati da Covid19, anche se per fortuna soltanto una minoranza finisce in ospedale, questo è un segno evidente che chi ha fatto i tre vaccini si è dotato degli anticorpi, chi non li ha ancora fatti deve convincersi che ai vaccini non c’è alternativa. Riapriamo lentamente, gradualmente, ma con un occhio sempre vigile ai numeri, perché la pandemia convive ancora con noi”. lo ha detto oggi il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.