Covid: in Sicilia 326 nuovi casi, 12 morti, mercoledì vaccini in piazza a Palermo

Sono 326 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15.857 tamponi processati, con una incidenza del 2 %. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 12, facendo salire il totale a 5.839. Il numero degli attuali positivi è di 9.488 con un decremento di 444 casi. I guariti sono 758. Negli ospedali i ricoverati sono 507, 27 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 56, 3 in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione di casi Covid-19 registrati per province: Palermo 23, Catania 163, Messina 18, Siracusa 19, Trapani 34, Ragusa 12, Agrigento 49, Caltanissetta 3, Enna 5.

Mercoledì attività di promozione della vaccinazione anti Covid, da parte di Asp Palermo, nell’ambito delle manifestazioni a margine della Festa della Repubblica, d’intesa con la prefettura.

Dalle 9 alle 17 saranno allestiti in piazza Castelnuovo un ‘info point’ e un punto mobile di vaccinazione destinato ai maturandi maggiorenni che riceveranno il vaccino monodose Janssen. Personale medico curerà l’anamnesi, mentre gli operatori amministrativi rilasceranno la certificazione con il codice QR. Gli studenti interessati potranno presentarsi nella struttura mobile dell’Asp muniti di documento d’identità, tessera sanitaria e certificazione attestante la frequenza dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (o in alternativa compilare un’autocertificazione).

“Abbiamo accolto l’invito del prefetto – dice il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni – a partecipare alle celebrazioni per la Festa della Repubblica e ad onorare l’evento con l’allestimento di un ‘Info Point’ e di un punto vaccinale destinato esclusivamente ai giovani maturandi maggiorenni, quale simbolo del futuro della nostra Nazione”.