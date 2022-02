Covid, in Sicilia 4.776 nuovi casi e 31 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 4.776 (ieri erano 5.272) a fronte di 40.897 tamponi processati, dato che porta il tasso di positività a 11,7%. In regione oggi si registrano 31 decessi (ieri erano 38). I guariti sono 7.182 e gli attualmente positivi registrano un decremento di 1.104 unità attestandosi su un numero totale di 230.774. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 1.130, sono 69 i ricoveri in terapia intensiva con 0 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 229.575 persone.

(ITALPRESS).