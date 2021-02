Covid: in Sicilia 484 i nuovi casi, 24 morti, nuovo incarico a Francesco Cascio

In Sicilia sono 484 i nuovi positivi Covid 19, con 23.794 tamponi processati e una incidenza che scende al 2,0%. La regione è al nono posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 24 e portano il totale a 3.915. Gli attualmente positivi sono 33.655, con una diminuzione di altri 825 casi rispetto a ieri; i guariti sono infatti 1.285. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri: adesso sono 1.115, 48 in meno rispetto a ieri; diminuiscono i ricoveri anche in terapia intensiva, sono 154, 4 in meno.

La distribuzione dei contagiati Covid-19 nelle province vede Palermo con 231 casi, Messina 56, Catania 46, Siracusa 42, Agrigento 39, Caltanissetta 31,Trapani 17, Enna 15, Ragusa 7.

Il direttore generale Daniela Faraoni e il direttore sanitario Maurizio Montalbano hanno nominato Francesco Cascio, dirigente medico, quale raccordo tra l’Asp di Palermo e il commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo Renato Costa. La nomina avrà vigore fino alla durata dell’emergenza o comunque fino al quella in carica del commissario. Cascio avrà il compito di coordinamento l’azienda sanitaria di tutte le attività commesse alla gestione e al contenimento della pandemia Covid19.