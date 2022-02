Covid: in Sicilia 5.286 nuovi positivi e 36 morti, regione quinta per contagi

In Sicilia sono 5.286 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 33.074 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.766. Il tasso di positività sale al 15,9% (ieri era al 15,1%). L’Isola è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 251.275 con un decremento di 2.175 casi. I guariti sono 7.632 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.185.

Negli ospedali ci sono 1.343 ricoverati, con 58 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 104, sei in meno rispetto a ieri.

I contagi Covid19 nelle singole province: Palermo 1.258 casi, Catania 1.327, Messina 559, Siracusa 761, Trapani 335, Ragusa 389, Caltanissetta 323, Agrigento 424, Enna 117.

In Sicilia nella settimana 9-15 febbraio si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (5384) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (34,6%) e in terapia intensiva (12,9%) occupati da pazienti Covid19. Lo dice il report settimanale della Fondazione Gimbe.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 77,3% (media Italia 82,4%) a cui aggiungere un ulteriore 4,1% (media Italia 2,9%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 80,2% (media Italia 85,7%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 18,6% (media Italia 25,4%) a cui aggiungere un ulteriore 10,2% (media Italia 10,7%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Siracusa 1.234, Messina 1.115, Ragusa 1.001, Caltanissetta 971, Catania 808, Trapani 755, Enna 711, Agrigento 705, Palermo 669.