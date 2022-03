Covid: in Sicilia 5.335 nuovi positivi e 7 morti, da lunedì si torna in zona bianca

In Sicilia sono 5.335 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.004 tamponi processati; ieri i nuovi positivi erano 5.497. Il tasso di positività sale al 17,2 ieri era al 16,2%. L’Isola è al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 224.332 con un incremento di 650 casi. I guariti sono 5.623 mentre le vittime sono 7 portano il totale dei decessi a 9.728.

Negli opedali ci sono 896 ricoverati con 37 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 68, tre casi in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid nelle singole province: Palermo 1.762 casi, Catania 697, Messina 692, Siracusa 484, Trapani 750, Ragusa 576, Caltanissetta 320, Agrigento 826, Enna 173.

“Da lunedì la Sicilia torna in zona bianca. Lo ha deciso la cabina di regia del ministero della Salute. Come sempre, dall’inizio di questa emergenza, dobbiamo essere prudenti. Ancora adesso si curano malati ed ancora adesso si riempiono le corsie. Per fortuna, in entrambi i casi, ciò accade molto di meno. Torniamo a respirare e a vivere con ottimismo, ma restiamo attenti e proteggiamo la nostra normalità”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Nello Musumeci.