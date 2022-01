Covid: in Sicilia 5.394 nuovi positivi e 24 morti, boom vaccini superato target

In Sicilia sono 5.394 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 34.922 tamponi processati; ieri erano 7.508. Il tasso di positività scende dal 17,3% al 15,4 %. L’Isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 212.178 con un aumento di 4.363 casi. I guariti sono 1.700 mentre le vittime sono 24 e portano il totale dei decessi a 8.181.

Negli ospedali ci sono 1.426 ricoverati, 13 in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 164, quattro in più rispetto a ieri.

I contagi nelle singole province Palermo registra 1.020 casi, Catania 1.414, Messina 547, Siracusa 579, Trapani 344, Ragusa 711, Caltanissetta 362, Agrigento 364, Enna 53.

Mentre i numeri dei positivi calano in Sicilia – dove da domani scatterà la zona arancione – è corsa alle vaccinazioni. Il target indicato dalla Struttura commissariale nazionale tra venerdì e sabato prevedeva 82mila dosi da somministrare e nell’Isola è stata superata la soglia delle 90mila. Anche oggi il target di 28mila dovrebbe essere superato perché alle 19 i vaccini somministrati erano 26.866 e in alcuni hub si andrà avanti fino alle 22. Tra venerdì e domenica il target della Struttura commissariale nazionale, fissato in 111.700 dosi, ha già superato quota 117mila. Dai dati forniti dal coordinamento della task force vaccinazioni dell’assessorato regionale alla salute si evince che in particolare sono 16.128 le prime dosi, 12.141 le seconde dosi, e 88.904 il cosiddetto booster.

“Abbiamo superato il target che ci era stato assegnato dalla Struttura commissariale nazionale e sicuramente con gli hub che ancora stanno lavorando a pieno ritmo ipotizziamo di chiudere la domenica con 120mila vaccini somministrati”, assicurano dal coordinamento della task force vaccinazioni dell’assessorato regionale alla salute.

E’ proseguito anche oggi lo screening di massa dell’Asp di Palermo. Nei tre drive in allestiti a Cefalù, Casa del Sole di Palermo e Partinico sono stati complessivamente 623 i tamponi effettuati e 90 i positivi, pari al 14,45%. Ne dà notizia l’azienda sanitaria. In particolare, sono stati 117 e 21 positivi (17,95%) a Cefalù, 310 tamponi e 59 positivi (19,03%) alla Casa del Sole e, infine, 196 tamponi e 10 positivi (5,10%) a Partinico. Dall’inizio dell’attività (lo scorso 31 dicembre) ad oggi sono stati complessivamente 16.857 i tamponi effettuati nei drive in dell’Asp di Palermo con 2.998 positivi, pari al 17,78%.