Covid: in Sicilia 5.946 nuovi positivi e 19 morti, boom contagi a Palermo

In Sicilia sono 5.946 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri a fronte di 38.814 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 6.230. Il tasso di positività resta al 15,3% come ieri. L’Isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.721 con un aumento di 1.906 casi. I guariti sono 6.386 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 9.833.

Negli ospedali ci sono 918 ricoverati con 21 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 60, cinque casi in meno rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 2.022 casi, Catania 1.135, Messina 1.468, Siracusa 620, Trapani 723, Ragusa 602, Caltanissetta 541, Agrigento 1009, Enna 173.