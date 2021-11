Covid: in Sicilia 514 nuovi positivi e nessuna vittima, Palermo e Catania in testa

In Sicilia sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.927 tamponi processati. Non si registra alcun morto. Ieri i nuovi positivi erano 567. L’incidenza sale al 3,7% ieri era al 2,5%. L’isola è al sesto posto per contagi, al primo c’è l’Emilia Romagna con 991 casi, al secondo posto il Lazio con 940 casi al terzo posto il Veneto con 870 casi, al quarto la Lombardia con 662 casi, al quinto la Campania con 591 casi. Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento di 396 casi. I guariti sono 118.

Negli ospedali ci sono adesso 393 ricoverati, con 14 ricoverati in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 41, uno in più in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo con 175 casi, Catania 174, Messina 55, Siracusa 32, Ragusa 24, Trapani 7, Caltanissetta 12, Agrigento 25, Enna 10.