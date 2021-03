Covid: in Sicilia 592 nuovi positivi, 10 morti, oltre 3.500 guariti

Sono 592 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.223. Il numero degli attuali positivi è di 19.727, con decremento di 2.951 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.533. Negli ospedali i ricoverati sono 783, sette in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 121, uno in più.

La distribuzione nelle province di positivi al Covid-19 vede Palermo con 254 casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45, Enna 11.

Il presidente della Regione Nello Musumeci con una ordinanza – la precedente era scaduta ieri – ha prorogato i controlli anti-Covid per chi arriva in Sicilia. Restano dunque le verifiche in porti e aeroporti avviate fin dall’estate scorsa, intensificate a dicembre e che la Regione ha deciso di mantenere anche in questi mesi. Nelle ultime settimane, inoltre, tutti i punti di controllo e i drive-in possono contare anche su tamponi di nuova generazione.

La Regione Siciliana ricorda che, chi fa il proprio ingresso nell’Isola, è tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. Questa misura non è prevista per i pendolari che hanno lasciato l’Isola per un periodo inferiore ai quattro giorni. Intanto, prosegue l’attività degli hub nell’ambito della campagna vaccinale. A quelli già operativi a Palermo e Catania, domenica si aggiungerà anche la struttura di Siracusa.

A Capaci, nel Palermitano, diversi casi di positivi in una scuola tra insegnanti e studenti hanno convinto il sindaco Pietro Puccio a disporre la chiusura della sede centrale della Direzione Didattica “Alcide De Gasperi”, in corso Isola delle Femmine. I contagi riguardano una docente e diversi alunni.