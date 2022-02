Covid: in Sicilia 6.452 nuovi positivi e 36 morti

In Sicilia sono 6.452 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 39.283 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 16,4% al ieri era al 15,5%. L’Isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 258.176 con un aumento di 3.519 casi. I guariti sono 3.189 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 8.658.

Negli ospedali ci sono 1.607 ricoverati, con 7 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 140, con 8 casi in meno rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo 1.414 casi, Catania 1.595, Messina 801 Siracusa 834, Trapani 312, Ragusa 671, Caltanissetta 438, Agrigento 544, Enna 135.

Sono 82.100 fiale la prossima fornitura di vaccini anti-Covid in consegna da oggi in Sicilia da parte di Sda. Il corriere espresso di Poste Italiane consegnerà le nuove dosi Moderna ai centri ospedalieri dell’Isola di Palermo (20.300 fiale), Giarre (18.400), Milazzo (10.300), Erice Casa Santa (7.100), Agrigento (7.100), Siracusa (6.600), Ragusa (5.300), Caltanissetta (4.300) ed Enna (2.700).