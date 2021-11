Covid: in Sicilia 604 nuovi positivi e 9 morti, regione settima, record Catania

In Sicilia sono 604 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 26.251 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 572. L’incidenza scende a 2,3% ieri era al 2,5% . L’isola è al settimo posto per contagi, al primo c’è il Veneto con 1.077 casi, al secondo posto la Lombardia con 1066 casi, al terzo posto la Campania con 959 casi, al quarto posto il Lazio con 894 casi, al quinto posto il Friuli Venezia Giulia, con 650 casi e al sesto posto l’Emilia Romagna con 617 casi. Gli attuali positivi sono 8.859 con un aumento di 188 casi. I guariti sono 419 mentre si registrano 9 vittime, che porta il totale dei decessi a 7.078.

Negli ospedali ci sono adesso 368 ricoverati, con 2 ricoverati in meno rispetto a ieri in terapia intensiva sono 47, tre in meno rispetto a ieri.

I contagi da Covid-19 nelle singole province: Palermo con 80 casi, Catania 243, Messina 133, Siracusa 68, Ragusa 11, Trapani 30, Caltanissetta 20, Agrigento 26, Enna, 6.

In Sicilia sono state somministrate 107.052 terze dosi di vaccino anti Covid-19 dal 20 settembre scorso, data in cui è stata autorizzata la inoculazione. La fascia d’età che al momento è in testa è quella relativa agli over 80 con 41.196 terze dosi, a seguire 60-69 anni con 21.424 dosi, 70-79 anni con 20.089, 50-59 anni con 10.608, 40-49 anni con 6.388, 30-39 anni con 4.338, 20-29 anni con 2.859 e infine 12-19 anni con 159 dosi.

“Le persone hanno capito che aumentare la copertura dal virus è fondamentale, quindi accettano con serenità di tornare nell’hub della Fiera del Mediterraneo o di partecipare alle vaccinazioni di quartiere per ricevere la terza dose – dice il commissario Covid di Palermo Renato Costa -. Il ministero ha dato il via, dal primo dicembre, alle somministrazioni anche per gli over 40. Noi ci regoleremo come sempre, mantenendo la concezione di un hub dinamico che sappia essere punto di riferimento ma al tempo stesso che vada incontro alle persone. Le aspettiamo come sempre nell’hub o nelle varie zone della città”, conclude Costa.