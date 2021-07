Covid: in Sicilia 626 nuovi positivi e 1 morto, corsa al vaccino in Fiera Palermo

Sono 626 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.735 tamponi processati nell’Isola. L’incidenza fa segnare un nuovo record di poco superiore al 4,5%. La Sicilia risale al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia. Gli attuali positivi sono 7.472 con un aumento di altri 569 casi. I guariti sono 56 mentre nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima che porta il totale dei decessi a 6.024.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 209 i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 27 i ricoverati, ben 6 in più.

I contagi nelle singole province: in testa Ragusa con 175 casi seguita da Caltanissetta con 97, Agrigento 90, Palermo 83, Catania 63, Messina 43, Siracusa 32, Trapani 23, Enna 20.

Aumentano le richieste di vaccinazione e tornano le file nell’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo, dopo la decisione di rendere obbligatorio il green pass per certe attività. La richiesta di prime dosi, in poche ore, è passata dal dal 5% al 30%del totale giornaliero.

“Siamo convinti che il green pass stia dando una forte accelerazione alla campagna vaccinale – dice il commissario per l’emergenza Covid di Palermo Renato Costa -. E’ chiaro che è un importante stimolo alla vaccinazione, devo dire ce n’era bisogno”.

Ma per Costa non è soltanto l’effetto green pass, perché in ballo c’è il forte aumento dei positivi al Covid-19 anche in Sicilia. “E’ evidente che la risalita del numero dei contagi abbia preoccupato tanti – aggiunge Costa – le persone non vogliono rischiare e cercano di proteggere se stessi e i familiari. Non mi stanco di ripeterlo, il vaccino è l’unico strumento per limitare al minimo il rischio”.

Dopo un mese di giugno passato un po’ in sordina, nell’hub della Fiera del Mediterraneo sono ricominciate le file, ma le attese sono normali. In tanti richiedono il green pass, ne sono stati rilasciati circa 1.500, dopo che è stato attivato martedì scorso un ufficio nell’hub che consente agli utenti la richiesta del certificato verde.