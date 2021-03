Covid: in Sicilia 679 nuovi positivi e 13 morti, preoccupazione per i vaccini

Sono 679 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 25.677 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri. La regione resta undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.318. Il numero degli attuali positivi è di 13.796, con un aumento di 274 casi rispetto a ieri. I guariti sono 392. Negli ospedali i ricoverati sono 772; 1 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 101, uno in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.

In Sicilia comincia a serpeggiare la psicosi per i tre casi sospetti di esponenti delle forze dell’ordine deceduti dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca. In attesa dell’esito delle inchieste aperte dalla magistratura, con l’amministratore delegato della casa farmaceutica iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Siracusa come “atto dovuto” per consentire l’autopsia su una delle vittime, sono stati gli stessi Procuratori a sottolineare di essersi vaccinati con Astrazeneca invitando a non creare “allarmismi”.

Un appello ribadito stamane anche dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità. Proprio perché non c’è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione mentre c’è un assoluto bisogno di proseguire in maniera rapida nella campagna perché solo grazie alla vaccinazione si può tornare alla normalità”, ha sottolineato Razza intervenendo alla inaugurazione dell’hub vaccinale di Caltanissetta dove sono state attivate 24 postazioni, oltre un centinaio di operatori impiegati su due turni.

La struttura è stata allestita all’interno della palestra del Cefpas, Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario. Oltre alle aree di assistenza e accoglienza, conta complessivamente 24 box predisposti per ricevere la popolazione nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid di massa. L’hub di Caltanissetta, come gli altri centri siciliani, seguirà tabella e tempistiche previste dal ministero della Salute e aprirà in orario continuato tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. Sono già attivi gli hub di Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Nei prossimi giorni verranno aperte le restanti strutture negli altri capoluoghi di provincia.

“Quello che è accaduto ieri – ha aggiunto Razza – ha determinato una comprensibile preoccupazione, tanto da indurre settemila siciliani a cancellare la loro prenotazione. Però ogni dato va letto anche nel suo inverso. A fronte di 7mila cancellazioni ci sono state 117mila conferme, il segnale che i cittadini credono nella campagna di vaccinazione”.

In Sicilia, su 683.545 gli alunni positivi da contagio Covid-19 sono 1.322 pari a un tasso dello 0,19%. La percentuale più alta si registra nella scuola secondaria di primo grado, dove su 143.701 alunni, i positivi sono 344, pari allo 0,24%; segue la scuola primaria con 435 su 209.810, pari allo 0,21%, poi la secondaria di secondo grado con 438 positivi su 230.415 (0,19%); infine, l’infanzia con 105 positivi su 99.616, 0,11%. I dati sulla situazione epidemiologica nelle scuole dellIsola sono fissati all’8 marzo e stati analizzati e forniti dall’Ufficio scolastico regionale della Sicilia che ha rilevato 807 scuole dell’Isola pari al 97%.

I docenti positivi all’8 marzo sono 233 su un totale di 84.054, lo 0,28%, mentre tra il personale Ata sono 51 su 21.541, lo 0,24%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre scorso a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid-19 si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% dello scorso novembre allo 0,19%. Infine, sul fronte vaccini, all’8 marzo il personale scolastico che ha avuto somministrata la dose ammonta a 50.061 unità.