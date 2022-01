Covid: in Sicilia 7.369 nuovi positivi e 41 morti, regione nona per contagi

In Sicilia sono 7.369 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 47.456 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano stati 7.917. Il tasso di positività scende al 15,2% ieri era al 15,7%. L’Isola è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 229.597 con un aumento di 3.475 casi. I guariti sono 4.218 mentre le vittime sono 41 e portano il totale dei decessi a 8.377.

Negli ospedali ci sono 1.600 ricoverati, con 15 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 150, cinque in meno rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo con 1.728 casi, Catania 1.725, Messina 1.011, Siracusa 802, Trapani 413, Ragusa 973, Caltanissetta 526, Agrigento 370, Enna 186.

In Sicilia, nella settimana 19-25 gennaio, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4.519) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-26,6%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (38,5%) e in terapia intensiva (18,7%) occupati da pazienti Covid-19.Lo dice il report della Fondazione Gimbe.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,5% (media Italia 80,1%) a cui aggiungere un ulteriore 5,6% (media Italia 4,1%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 71,9% (media Italia 78,8%). La popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 5,3% (media Italia 9,1%) a cui aggiungere un ulteriore 18,5% (media Italia 20,3%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Ragusa 1.620, Siracusa 1.382, Caltanissetta 1.343, Catania 1.013, Palermo 879, Agrigento 844, Messina 750, Trapani 729, Enna 501.