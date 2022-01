Covid: in Sicilia 7.803 nuovi positivi e 23 morti, regione sesta per contagi

In Sicilia sono 7.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.786 tamponi processati in Sicilia; ieri i erano 12.949. Il tasso di positività scende dal 25% al 24,5%. L’Isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 17.581 casi. Gli attuali positivi sono 118.640 con un aumento di 6.863 casi. I guariti sono 917 mentre le vittime sono 23 e portano il totale dei decessi a 7.705.

Negli ospedali ci sono 1.303 ricoverati, con 42 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 143, cinque casi in più rispetto a ieri.

I contagi da Covid19 nelle singole province: Palermo con 1.096 casi, Catania 1.483, Messina 1.438, Siracusa 667, Trapani 1117, Ragusa 612, Caltanissetta 353, Agrigento 819, Enna 218.

Domani resterà chiusa l’area per i tamponi drive-in della Fiera del Mediterraneo. Riaprirà domani pomeriggio alle 15, ma solo per i convocati dalle Usca per i tamponi. All’ingresso bisognerà esibire l’email di convocazione. Ne dà notizia l’ufficio del commissario emergenza Covid19 di Palermo. I test rapidi per le persone non convocate dall’Usca riprenderanno mercoledì mattina, 12 gennaio, al consueto orario 8-13. Continueranno, invece, regolarmente le attività di somministrazione dei vaccini al padiglione 20 e 20A della Fiera dalle 9 alle 19.