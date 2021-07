Covid, in Sicilia 724 positivi e quattro vittime

ROMA (ITALPRESS) – Casi Covid in lieve crescita in Sicilia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, leggendo i dati del ministero della Salute, sono 724 (+5) ciò a dispetto del numero inferiore di tamponi processati, 13.233 e che determina un tasso di positività del 5,47%. Lievissimo incremento dei decessi, 4 (+1). I guariti oggi sono 200, gli attualmente positivi salgono a 9.995 con un incremento di 520 unità. A crescere lievemente sono pure i ricoveri nei reparti ordinari, 268 (+1), altrettanto per le terapie intensive con 30 degenti ospitati (+1)e 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 9.697 persone.

(ITALPRESS).