Covid: in Sicilia 751 nuovi positivi, 20 morti, somministrati 649.767 vaccini

Sono 751 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 3.0%, in diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.471. Il numero degli attuali positivi è di 16.489 con 129 casi meno rispetto a ieri; i guariti sono 860. Negli ospedali i ricoverati sono 935, 29 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, due in meno.

La distribuzione di nuovi positivi al Covid nelle province vede Palermo con 280 casi, Catania 186, Messina 48, Siracusa 47, Trapani 43, Ragusa 14, Caltanissetta 30, Agrigento 57, Enna 46.

In Sicilia sono già state somministrate 649.767 dosi di vaccino delle 778.525 consegnate pari all’83,5%; la media italiana è dell’81,9%. I dati (ripresi oggi) sul report vaccini si evincono dalla piattaforma del governo italiano dedicata all’emergenza Covid. Le somministrazioni per categoria nell’Isola: 217.228 sono stati inoculati a operatori sanitari e sociosanitari; personale non sanitario 172.733; ospiti strutture residenziali 34.029; over 80 136.261; forze armate 27.426; personale scolastico 62.090.

A Caltanissetta e provincia nei 14 punti vaccinali fino a ieri erano state somministrate 31.152 tra prime (22.828) e seconde (8.324) dosi. A Ragusa e provincia complessivamente inoculati 40.274 vaccini: prima dose 27.601, richiamo 12.673 (AstraZeneca 6.366, Moderna 2.831 e Pfizer 31.065).