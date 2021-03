Covid: in Sicilia 782 nuovi positivi e 12 morti, sospesi mercatini a Palermo

Sono 782 i nuovi positivi al Covid−19 in Sicilia su 26.527 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio in base al bollettino odierno del Ministero della Salute. Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.383. Il numero degli attuali positivi è di 14.965, con un aumento di 189 casi rispetto a ieri; i guariti sono 581. Negli ospedali i ricoverati sono 850; 12 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 116, 3 in più.

La distribuzione di positivi al Covid−19 nelle province vede Palermo con 352 casi, Catania 166, Agrigento 35, Messina 25, Caltanissetta 35, Siracusa 65, Ragusa 42, Trapani 16, Enna 46.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato l’ordinanza che proroga fino a tutto il 24 marzo la sospensione dei seguenti mercatini nell’ambito delle norme per prevenire il contagio da Covid. Sono: quelli del quartiere Arenella – via San Vincenzo De Paoli – giovedì; Zen – via Gino Zappa – giovedì; Partanna Mondello – via Apollo – giovedì; Don Orione – via Jung – Don Gnocchi – via Cimbali – venerdì; Sferracavallo – via Proserpina, via Pegaso – mercoledì. “La proroga [ stata decisa sulla base delle informazioni e delle indicazioni di prevenzione fornite ieri dal Commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo nel corso di un incontro ieri in Prefettura. Orlando ha anche firmato la proroga dell’ordinanza che vieta fino a tutto il prossimo 5 aprile la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale”, afferma una nota.