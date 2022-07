Covid: in Sicilia 8.739 nuovi positivi e 18 morti, regione quinta per contagi

In Sicilia sono 8.739 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.958 tamponi processati secondo il bollettino odierno. Ieri erano 8.920. Il tasso di positività sale al 28% il giorno precedente era al 24%. La Sicilia è al quinto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 120.660 con un aumento di 6.895 casi. I guariti sono 2.980 mentre 18 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.267.

Negli ospedali i ricoverati sono 979, anche oggi 16 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 33, tre in meno rispetto al giorno prima.

I casi Covid19 nelle singole province: Palermo 2.272 casi, Catania 2.303, Messina 1.404, Siracusa 965, Trapani 690, Ragusa 696, Caltanissetta 470, Agrigento 880, Enna 213.

In Sicilia, secondo l’analisi dei dati della Fondazione Gimbe di Bologna, nella settimana 29 giugno-5 luglio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2185) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (50,8%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (24,8%) e in terapia intensiva (4,9%) occupati da pazienti Covid19.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 9,3% (media Italia 7,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid19 da meno di 180 giorni, pari al 5%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 16,4% (media Italia 11,4%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5,9%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 37,8% (media Italia 44,2%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 8,1% (media Italia 21,1%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 26,9% (media Italia 34,9%) a cui aggiungere un ulteriore 3% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Siracusa 1.230 (+65,6% rispetto alla settimana precedente); Catania 1.148 (+47,2% rispetto alla settimana precedente); Messina 1.093 (+53,7% rispetto alla settimana precedente); Ragusa 1.076 (+43,9% rispetto alla settimana precedente); Palermo 1.068 (+32,8% rispetto alla settimana precedente); Agrigento 1.048 (+79,1% rispetto alla settimana precedente); Caltanissetta 831 (+97% rispetto alla settimana precedente); Enna 830 (+49,3% rispetto alla settimana precedente); Trapani 814 (+75,7% rispetto alla settimana precedente).