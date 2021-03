Covid: in Sicilia 859 nuovi positivi e 15 vittime, ripartono vaccini AstraZeneca

Sono 859 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 23.761 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3,6%, in salita da tre giorni consecutivi. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno. Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.412. Il numero degli attuali positivi è di 15.784, con un aumento di 323 casi rispetto a ieri. I guariti sono 521. Negli ospedali i ricoverati sono 847, uno in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, 4 in piu’ rispetto alle 24 ore precedenti.

La distribuzione dei positivi al Covid-19 nelle province vede Palermo con 370 casi, Catania 90, Messina 81, Siracusa 58, Trapani 37, Ragusa 55, Caltanissetta 75, Agrigento 61, Enna 32.

Anche in Sicilia è ripresa a pieno ritmo la somministrazione dei vaccini AstraZeneca, dopo il via libera da parte dell’Ema. “Nessuna defezione, tutti gli utenti che abbiamo ricontattato per la vaccinazione con le dosi AstraZeneca si sono presentati e abbiamo fatto regolarmente le inoculazioni”. Lo dice all’ANSA Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo nella prima giornata di ripresa della somministrazione del vaccino che era stato sospeso temporaneamente dall’Ema. Nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, allestito dalla Regione Siciliana con la Protezione civile, in collaborazione con il comune, si sono presentate nel pomeriggio circa 350 persone che si erano prenotate e dopo essere state ricontattate si sono sottoposte regolarmente al vaccino AstraZeneca.