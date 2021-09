Covid: in Sicilia 877 nuovi positivi e 29 morti, contagi in diminuzione

In Sicilia sono 877 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 19.357 tamponi processati. Ieri erano 875 e l’altro ieri 943. Per il terzo giorno consecutivo i nuovi contagi di Covid-19 sono sotto la soglia di mille. L’incidenza sale al 4,5 ieri era al 3,6%. L’Isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con 655 casi. Gli attuali positivi sono 28.016 con un decremento di 531 casi. I guariti sono 1.379 mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.513.

La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati in data odierna sono riferiti ai seguenti giorni: 1 il 7 settembre, 5 il 6 settembre, 12 il 5 settembre, 5 il 4 settembre, 4 il 3 settembre , 2 il primo settembre.

Negli ospedali ci sono adesso 939 ricoverati, 27 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, lo stesso numero rispetto a ieri.

I contagi nelle singole province: Palermo 138, Catania 171 Messina 243, Siracusa 111, Ragusa 38, Trapani 48, Caltanissetta 47, Agrigento 79, Enna 2.

Sono 137.800 le ultime forniture di vaccini anti-Covid Moderna consegnate in Sicilia da Sda, il corriere espresso del gruppo Poste Italiane. I vaccini sono stati recapitati in queste ore nei centri di Giarre (31.000), Milazzo (17.300), Enna (4.600), Palermo (34.000 dosi), Erice (11.800), Siracusa (11.000), Ragusa (8.800), Agrigento (12.000) e Caltanissetta (7.300). Nè da notizia in una nota Poste Italiane che ricorda come in in Sicilia sia possibile prenotare l’appuntamento per l’inoculazione del vaccino attraverso i canali messi a disposizione da Poste: piattaforma web all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; call center dedicato al numero verde 800.009.966; via Sms al numero 339.9903947; la rete degli sportelli Atm Postamat; attraverso i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.