Covid: in Sicilia 878 i nuovi positivi e 878 i guariti

Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i decessi, che portano il totale a 2.131. Con i nuovi casi sono 33.843 gli attuali positivi. Di questi, sono ricoverati 1.245 pazienti, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1.071 dei quali in regime ordinario 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 32.598.

Sul fronte della distribuzione fra le province Catania registra 278 nuovi casi di Covid, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61, Trapani 50, Siracusa 55, Agrigento 14, Caltanissetta 16, Enna 34.

Tra venerdì e sabato sono stati eseguiti circa 5.600 tamponi tra i passeggeri che arrivano al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone Borsellino. In aeroporto sono stati eseguiti 4.602 tamponi al momento 4 i positivi. Al porto di Palermo e al porto di Termini Imerese 801. Anche qui 4 positivi. Sabato mattina sia nel traghetto da Napoli della Gnv che in quello della Tirrenia che nella nave da Cagliari tutti i tamponi eseguiti, oltre 500 sono stati negativi.