Covid: in Sicilia 952 nuovi positivi, 18 morti, 1.084 ricoverati

In Sicilia sono 952 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, su 8.106 tamponi effettuati, in leggero calo rispetto ieri. Sono 18 i decessi, che portano il totale a 502. Con i nuovi casi salgono a 14.442 gli attuali positivi. Di questi 1.084 sono i ricoverati: 962 in regime ordinario e 122 in terapia intensiva con un incremento di cinque ricoveri. I guariti sono 56.

Sul fronte della distribuzione territoriale, i positivi al Covid-19 a Palermo 347 in più, a Catania 108, a Messina 101, a Trapani 102, a Ragusa 115, a Siracusa 15, ad Agrigento 44, a Enna 66, a Caltanissetta 54.

Tra le vittime del Covid nell’isola anche il giornalista Gianni Molè, morto stamane nell’ospedale di Vittoria. Molè, 61 anni, capo ufficio stampa della Provincia di Ragusa e segretario provinciale di Assostampa Ragusa, il sindacato dei giornalisti, nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid ed in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.