Covid, in Sicilia 997 nuovi positivi. Ancora prima regione per casi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 997 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia, su 15.038 tamponi effettuati. E’ quanto si evince dal report giornaliero del ministero della Salute. Con questi numeri l’Isola si conferma ancora la prima per contagi in Italia, seguita da Lazio (703), Veneto (692), Toscana (675) e Lombardia (671). La Regione Siciliana ha reso noto che 24 dei decessi comunicati oggi sono recuperi dei giorni precedenti.

Sono 621 i pazienti ricoverati con sintomi, 80 in terapia intensiva, otto gli ingressi del giorno in terapia intensiva. Sono 19.016 le persone in isolamento domiciliare, 19.717 il numero totale degli attualmente positivi, 6.173 il numero delle persone morte dall’inizio dell’epidemia.

(ITALPRESS).