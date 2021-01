Covid: in Sicilia si abbassa il numero di contagi, 875 nuovi positivi, 32 morti

Sono 875 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 20.591 tamponi processati con una incidenza del 4,2%. L’Isola è settima per contagio dopo la Lombardia, L’Emilia Romagna, la Campania, il Lazio, il Veneto e la Puglia. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.226. Il totale degli attualmente positivi è 47.654, con un incremento di 27 casi rispetto a ieri. I guariti sono 816. Negli ospedali i ricoveri sono 1.658, 9 in meno rispetto a ieri, dei quali 227 in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri.

La distribuzione di contagi Covid nelle province: Messina 224, Catania 211, Siracusa 157, Palermo 122, Caltanissetta 65, Ragusa 33, Enna 28, Trapani 22, Agrigento 13.

A causa del maltempo con vento forte e pioggia, l’attività dello screening anti-covid alla Fiera del Mediterraneo di Palermo è stata oggi interrotta alle 16. La decisione è stata assunta sia per motivi di sicurezza, sia perché l’alto tasso di umidità potrebbe alterare la sensibilità dei tamponi antigenici. Al momento dell’interruzione, erano stati eseguiti 830 tamponi con 52 positivi (7,27%). L’attività riprenderà regolarmente lunedì alle 8 per concludersi alle 20 (ultimo ingresso delle auto alle 18)