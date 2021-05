Covid: in Sicilia sono 383 nuovi positivi, 20 morti, Catania prima per contagi

Sono 383 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 18.104 tamponi processati, con una incidenza di circa 2,1%. La Regione anche oggi è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.798. Il numero degli attuali positivi è di 11.340 con una diminuzione di 375 casi. I guariti sono 738. Negli ospedali i ricoverati sono 616, 23 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 81, 5 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province Palermo con 59 casi Covid-19, Catania 117, Messina 46, Siracusa 37, Trapani 34, Ragusa 15, Agrigento 40, Caltanissetta 18, Enna 17.

In Sicilia nella settimana che va dal 19 al 25 maggio, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in miglioramento l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” relativi al Covid-19 (259, -16,7%) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 15% (soglia massima 40%) e terapia intensiva 11% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte della campagna di vaccinazione, la percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 16,7% a cui aggiungere un ulteriore 15,1% con sola prima dose. La percentuale di over80 con ciclo completo è pari al 66,2% a cui aggiungere un ulteriore 11,9% con sola prima dose; quella di fascia 70-79 anni con ciclo completo è pari al 32,3% a cui aggiungere un ulteriore 34% con sola prima dose. Infine, la percentuale di popolazione 60-69 anni con ciclo completo è pari al 24,4% a cui aggiungere un ulteriore 30,3% con sola prima dose.

Sono complessivamente 3.400 le vaccinazioni programmate dall’Asp di Palermo da domani a domenica prossima tra Monreale e Piana degli Albanesi, nel palermitano. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le locali amministrazioni comunali e con i medici di medicina generale. A Monreale sarà, ancora una volta, la chiesa di San Gaetano ad ospitare il centro vaccinale temporaneo. La struttura sarà aperta al pubblico domani dalle 14 alle 20 e sabato e domenica dalle 8 alle 20. Le vaccinazioni saranno effettuate nel rispetto delle prenotazioni curate dagli uffici dell’amministrazione comunale. Tutti i cittadini che riceveranno la somministrazione del siero rientrano nel target nazionale. Sono previste 2.750 inoculazioni. Stesse modalità e stessi giorni ed orari anche a Piana degli Albanesi dove le somministrazioni avverranno nei locali del poliambulatorio di contrada Ponterosso. Sono 650 le vaccinazioni programmate. Dosi nel rispetto del target anche domani a Castronovo di Sicilia e sabato 29 maggio a Roccapalumba. Queste ultime due iniziative saranno realizzate insieme a medici ed infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della difesa che operano nell’ambito dell’operazione Eos, voluta dal ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del comando operativo di vertice interforze. Sono coinvolte, oltre che le locali Amministrazioni comunali, anche i medici di medicina generale e quelli di continuità assistenziale. Intanto, come ogni fine settimana, sabato e domenica sarà in funzione, dalle 8 alle 20, anche il drive in della ‘Casa del Sole’ di Palermo riservato ad over 80 e fragili. L’iniziativa è rivolta in particolare a chi ha ricevuto la prima dose nello stesso Drive In.