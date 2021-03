Covid: in Sicilia sono 595 nuovi positivi, 18 morti, altri 1.774 guariti

Sono 595 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 22.842 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, lo stesso tasso di ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.272. Il numero degli attuali positivi è di 14.202, con decremento di 1.197 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.774. Negli ospedali i ricoverati sono 777, 12 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 112, otto in meno.

La distribuzione di postivi al Covid nelle province vede Palermo con 295, Catania 106, Messina 44, Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.

In Sicilia è già stato somministrato il vaccino anti Covid-19, a 39.481 unità di personale della scuola, che corrisponde al 9,3% del numero totale di somministrazioni in Italia per la stessa categoria di personale (423.472). Il dato è stato diffuso dall’Ufficio scolastico regionale che ha consulatto il sito del governo. La percentuale di personale scolastico vaccinato che si registra nell’Isola è in linea con la media nazionale. In particolare, sono 7.027 i vaccinati nella fascia d’eta compresa 60-65 anni, 16.052 tra 50-59, 11.652 tra 40-49, 3.905 tra 30-39, 842 tra 20-29 e 3 tra 18-19. Tenuto conto che il personale attualmente in servizio nelle scuole della Sicilia è pari a circa 120mila unità, includendo in questo conteggio coloro che hanno una supplenza breve, alla data odierna risulta vaccinato il 32,9% del personale.