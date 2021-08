Covid, l’assessore Razza: “Da lunedì provvedimenti per contenere i contagi”

“Il trend di crescita dei casi di soggetti positivi impone, come preannunciato, un provvedimento di contenimento che decorrerà dal 23 agosto. Il tema, come abbiamo sempre detto, non è la zona gialla regionale, ma il necessario rallentamento dell’epidemia dove i casi sono crescenti per contagiosità”. Lo ha detto l’assessore della Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

“L’impatto sulla struttura ospedaliera – ha aggiunto Ruggero Razza – con un solo incremento di posti occupati in terapia intensiva, non può essere da solo valutato positivamente. E’ lecito attendersi ancora una crescita di contagi perché raccoglieremo nei prossimi giorni gli effetti del ferragosto. Nessuno può pensare che si mettano a rischio le persone e le attività economiche. Le zone più a rischio sono quelle con minori vaccinazioni, quindi è là che si deve tempestivamente intervenire”.

Secondo quanto si apprende, la Regione Siciliana per fare fronte all’emergenza pandemica da Covid-19 nell’isola disporrà delle zone ‘colorate’ per comuni, che saranno dipendenti non soltanto dal numero delle persone positive, ma anche da quelle vaccinate. L’assessorato alla Salute ha già avviato uno screening per le valutazioni da adottare per ciascun comune.

“La Sicilia un mese prima della pandemia era accreditata tra i sette territori al mondo nella classifica delle mete preferite per il turismo. C’erano tutte le condizioni per crescere quest’anno e i dati aggiornati parlano di un 6% in più di presenze di turisti rispetto alla miglior stagione, quella del 2019”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo al Meeting di Rimini 2021. “E’ normale che i tantissimi turisti e questa condizione di promiscuità abbiano reso favorevoli le condizioni del contagio – ha aggiunto Musumeci intervistato da Sky Tg24 a proposito del boom di contagi da Covid nell’Isola. -. Ne usciremo fuori, perché alla fine vincerà il buonsenso, ma serve una campagna nazionale per superare l’ostilità al vaccino da parte di chi appare irriducibile. Dobbiamo poi convincere soprattutto l’esercito degli indecisi che si trovano pressati dal partito vaccino e da quello del non vaccino”.