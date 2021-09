Covid: lunedì pomeriggio nell’hub Fiera di Palermo arriva il gen. Figliuolo

Il generale Francesco Paolo Figliuolo lunedì pomeriggio sarà a Palermo per visitare l’hub della Fiera del Mediterraneo, dove da ieri fervono i preparativi per l’accoglienza del commissario nazionale per l’emergenza Covid con pulizie e manutenzioni straordinarie dei padiglioni che vanno tirati a lucido per presentarsi al meglio davanti il numero uno della lotta alla pandemia in Italia.

Non si sa ancora l’orario, ma l’arrivo, secondo indiscrezioni, sarebbe programmato nella seconda parte del pomeriggio. La visita del generale Figliuolo a Palermo al momento non è stata resa ufficiale dalla Regione Siciliana, si attende la conferma nelle prossime ore.

Figliuolo sta facendo un giro in diverse strutture commissariali locali, lo ha fatto in Sicilia mesi fa anche a Catania e Messina. Il commissario nazionale emergenza Covid ritorna nell’Isola, dove si sta cercando di correre per vaccinare almeno il 70% della popolazione, nel giorno in cui si avviano le procedure per per la terza dose ai cosiddetti pazienti ‘fragili’. Ad accogliere Figliuolo dovrebbero essere presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla salute Ruggero Razza, il direttore generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni, il commissario emergenza Covid a Palermo Renato Costa, (Ansa)