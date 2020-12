Covid: martedì 15 webinar sui vaccini, interverrà anche l’infettivologo Vella

“Vaccini e vaccini: sconfiggeranno il Covid-19?”. E’ il tema, attuale e delicato, del webinar di attività didattica elettiva, che si terrà martedì 15 dicembre dalle 10 alle 14 in streaming, su iniziativa dell’associazione universitaria Arcadia, in collaborazione con SaniLab e FarmaMentis e il Biometec – Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università di Catania.

Ad organizzare e coordinare il seminario il professore Filippo Drago, direttore dell’Unità di Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza del Policlinico di Catania e lo studente Alessandro Guastella, senatore accademico e responsabile dell’area medica di Arcadia.

“L’iniziativa si svolge in un momento particolare della pandemia – spiega il professore Drago – cioè il prossimo arrivo del primo vaccino contro il Covid-19. Bisogna, per questo motivo, informare gli studenti dell’area medica delle caratteristiche di questo straordinario strumento di prevenzione delle malattie infettive, in particolare della malattia causata dal coronavirus. Non sarà dedicata solo alla descrizione delle modalità con cui vengono sviluppati i vaccini, ma anche alle procedure regolatorie che assicurano la corretta esecuzione degli studi clinici e il loro valore clinico e il profilo di sicurezza e tollerabilità di questi farmaci”.

Duemila le iscrizioni, monitorate attraverso un modulo di adesione google, che vedrà la partecipazione degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche e Farmacia. Ma non solo, numerose anche le richieste di partecipazione da parte di un pubblico eterogeneo, interessato all’argomento, e che desidera avere delle informazioni più precise sull’imminente campagna di vaccinazione anti Covid.

Ad aprire i lavori il professore Filippo Drago, che parlerà di “I vaccini anti-Covid-19”, a seguire l’infettivologo Stefano Vella, professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che farà chiarezza su “Cosa sono i vaccini e a che cosa servono”, Lucia Gozzo, assegnista universitaria del Biometec che si occuperà di “Sviluppo e registrazione dei vaccini”, ed infine Claudia Minore, dirigente farmacista del Centro regionale di Farmacovigilanza dell’assessorato regionale di Palermo, che parlerà della “Sicurezza e tollerabilità dei vaccini: l’importanza della Farmacovigilanza”.

“Abbiamo deciso di rivolgerci nuovamente al professore Drago, nostro docente – sottolinea Alessandro Guastella – nonché figura di riferimento in ambito farmacologico, tra i massimi esperti del panorama nazionale e internazionale, perché sappiamo quanto abbia a cuore i suoi studenti. Non ha esitato un solo secondo nel coordinare e aiutarci ad organizzare questo incontro che siamo certi sarà un momento di crescita importante per le nostre competenze e chiarirà una volta per tutte, anche per gli scettici, l’importanza fondamentale dei vaccini”. Il seminario verrà trasmesso in diretta live sulla pagina facebook di Aracadia, SaniLab e Biometec.