Covid, microbiologa Stefani: “Varianti presenti in Sicilia, potenziare laboratori”

“Posso confermare che le varianti sono arrivate anche in Sicilia, nei nostri laboratori abbiamo una quarantina di campioni da sequenziare, arrivati negli ultimi due, tre giorni. E’ un lavoro non facile che dipende molto dai ricercatori oltre che dalle macchine e che ha bisogno di tempo”. Lo dice Stefania Stefani, ordinario di Microbiologia e responsabile del laboratorio di Microbiologia medica molecolare e di studio delle resistenze agli antimicrobici del Policlinico universitario di Catania e presidente della Società italiana di Microbiologia.

“Il potenziamento delle rete dei laboratori di microbiologia è fondamentale per il territorio che può averne solo giovamento – spiega la professoressa Stefani – ma servono anche professionalità di alto livello. Ovviamente, per potenziare i laboratori ci sono dei costi da affrontare in termini di tecnologia, quindi le attrezzature, e di formazione del personale”. “L’Inghilterra è stata tra i primi Paesi in Europa a comprendere l’importanza dei laboratori – spiega – Hanno stanziato subito tanti fondi per potenziare e formare un rete di laboratori in grado di studiare e sequenziare i tamponi, purtroppo l’Italia è indietro, ma sappiamo bene che le capacità e le professionalità esistono. Adesso, stiamo lavorando sulla rete siciliana, abbiamo tre centri a Palermo, Catania e Messina che si dividono il territorio e che stanno lavorando su questo fronte”.

Sulla necessità di potenziare i laboratori di microbiologia per un intervento rapido è d’accordo anche il professore Antonio Cascio, direttore delle malattie infettive del policlinico universitario di Palermo: “Lo ripeto da tempo, abbiamo sanitari e apparecchiature adeguati, ma manca al momento l’organizzazione a livello nazionale. Ora si è deciso di procedere alle tipizzazioni, ma si va avanti troppo a rilento”.

“L’Istituto superiore di sanità – aggiunge – vuol istituire un consorzio simile a quello inglese, tra i più efficienti al mondo, si è capita l’importanza. La strategia immediata da adottare è l’inoculazione del vaccino a tutti nel più breve tempo possibile, sappiamo per esempio che nella variante sudafricana il vaccino AstraZeneca funziona meno, ma dobbiamo evitare di pensare che si possono avere preferenze nei vaccini. Ora dobbiamo vaccinarci tutti e presto”.