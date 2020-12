Covid: morto in ospedale a Partinico il sindacalista Pietro La Torre

E’ morto Pietro La Torre, 64 anni, sindacalista apprezzato da tantissimi che ha condotto numerose battaglie per i lavoratori e i precari. Era ricoverato nel Covid hospital di Partinico risultato positivo al virus. Per anni era stato alla Uil, il suo vecchio sindacato, poi aveva continuato a fare sindacato con il Sadirs, il Sindacato autonomo dei dipendenti della Regione Siciliana.

L’ex segretario regionale della Uiltucs Pietro La Torre nel 2013 passò il testimone alla compagna Marianna Flauto. Il nome di La Torre è legato a lunghe vertenze riguardanti sia il settore pubblico che quello privato della grande distribuzione.

“Ho appreso con grande dolore della morte, a causa del Covid-19, di Pietro La Torre, storica figura del sindacato a Palermo e in Sicilia. Il mondo del lavoro perde un uomo appassionato che con grande umanità si è sempre battuto per i lavoratori e per i diritti di tutti. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza alla famiglia, in questo momento di grande dolore”, ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.