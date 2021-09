Covid: nuovo calendario per #VaccinInQuartiere, tappe in periferia

Nuovo calendario per l’iniziativa ‘#VaccinInQuartiere’, messa a punto dal commissario emergenza Covid di Palermo Renato Costa, per raggiungere zone del capoluogo non ancora coperte dalla campagna di immunizzazione di prossimità.

Previsti anche ritorni in aree già raggiunte dalle squadre di medici e infermieri della struttura commissariale, per effettuare prime e seconde dosi di vaccini.

I sanitari saranno: giovedì prossimo allo Zen, Laboratorio Zen Insieme, via Costante Girardengo 18/20, dalle 10 alle 18; domenica 3 ottobre a Brancaccio, al centro sportivo del Centro di accoglienza Padre Nostro, via San Ciro 23, dalle 10 alle 18; lunedì 4 ottobre a Ballarò, ristorante “Cotto e bollito”, via Giovanni Grasso 13, dalle 10 alle 18; mercoledì 6 ottobre al Cep-Cruillas, Centro San Giovanni Apostolo, via Barisano da Trani 1, dalle 10 alle 18; giovedì 7 ottobre a Vergine Maria, pizzeria Mistral, via Bordonaro, dalle 9 alle 14; giovedì 7 ottobre allo Zen, Camera del Lavoro, via Gino Zappa 124, dalle 10 alle 18; mercoledì 13 ottobre allo Sperone, palestra Valentino Renda, via XXVII maggio 26, dalle 10 alle 18; sabato 16 ottobre alla Zisa, nei locali della Parrocchia Madonna di Lourdes, via Cardinale Tomasi 18, dalle 10 alle 18.

I vaccini sono aperti a tutta la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su. Si effettueranno prime o seconde dosi. Basta portare con se la tessera sanitaria e un documento di identità. La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per arrivare con i moduli già compilati e sveltire la procedura. Ci si può prenotare dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo a questo link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini scegliendo la tappa. In alternativa per prenotarsi si può contattare l’help desk della Fiera del Mediterraneo (chiamate o messaggi Whatsapp) al numero 3312675839. Al momento sono circa 15mila i vaccini di prossimità eseguiti dalla struttura commissariale nel suo tour per la città e la provincia tra luglio e settembre.