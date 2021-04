Covid: Pasqua e Pasquetta in hub Fiera Palermo proseguono vaccini e tamponi

Prosegue regolarmente, senza soluzione di continuità anche durante le festività pasquali, l’attività all’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Sia i tamponi in modalità drive in che la vaccinazioni osserveranno – domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile – il consueto orario 8-20.

Le vaccinazioni saranno garantite nel rispetto del giorno e degli orari previsti nelle prenotazioni effettuate dagli utenti rientranti nel target. “La pandemia impone uno sforzo continuo – ha sottolineato il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa – tutto gli operatori saranno impegnati come in una normale giornata feriale anche per Pasqua e Pasquetta. Proseguiremo con la somministrazione di circa 3.000 vaccinazioni al giorno, mentre al Drive In sono circa 2.000 i tamponi effettuati quotidianamente”.

https://www.oldmcl.it/ regfiera/ . Il referto verrà poi inviato a mezzo posta elettronica. Si ricorda che per usufruire dell’esame attraverso tampone antigenico rapido alla Fiera del Mediterraneo è necessario effettuare la registrazione cliccando sul seguente link:Il referto verrà poi inviato a mezzo posta elettronica.

Il servizio è funzione dalle ore 8 alle 20, con ingresso dell’ultima autovettura all’interno della Fiera alle ore 18.