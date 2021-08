Covid, Razza “Green pass? Io continuo a fare appello alla vaccinazione”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il green pass può essere un utile strumento, ma sono contrario a come è stato realizzato perchè dare il green pass anche solo con il tampone significa disincentivare la vaccinazione e sappiamo anche che il controllo con il tampone per lo stesso green pass hanno una valenzanza di 48 ore. E’ abbastanza assurdo che ci voglia il green pass per sedrsi al risorante, ma non per salire sull’autobus che ti porta al ristorante”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, in video collegamento con Prima Linea Tg, il telegiornale dell’emittente televisiva Telecolor. “Io – ha aggiunto Razza – continuo a fare appello alle vaccinazioni. E chiedo a tutti coloro che hanno ruoli istituzionali di unirsi all’appello del presidente della Regione Nello Musumeci che segue a quello del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio. Dobbiamo incentivare la vaccinazione”.

(ITALPRESS).