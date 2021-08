Covid, Razza “Tema obbligo vaccinale sia prioritario per il governo nazionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Non c’è una comunicazione ufficiale sulla zona gialla della nostra regione perchè la cabina di regia si riunirà più tardi”. Così l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, intervenuto in diretta ad ‘Agorà estatè, in onda su Rai Tre. “Abbiamo la consapevolezza – ha aggiunto – di ciò che sta accadendo, visti anche gli interventi preventivi del presidente Musumeci. Pesa tanto in questo momento un’adesione alla campagna vaccinale con una percentuale più bassa rispetto ad altre regioni. Ieri abbiamo raggiunto il 70% di popolazione con almeno la prima vaccinazione, sembra ci sia una quota di cittadini che si sta svegliando adesso. Ci troviamo in una regione dove una minoranza non può condizionare la vita sociale della maggior parte dei cittadini. E’ un problema che prima o poi il governo nazionale dovrà ritenere prioritario. Abbiamo più del 90% dei ricoverati in terapia intensiva che non sono vaccinati – ha concluso Razza – io temo che non sarà sufficiente raggiungere l’80% della popolazione vaccinata per stare tranquilli, questa variante Delta è galoppante. Credo che prima o poi – ha sottolineato Razza – il tema dell’obbligo vaccinale, soprattutto per alcune categorie a rischio, sarà da mettere all’ordine del giorno. Sono papà di un bambino di 4 mesi, al sessantesimo giorno ho portato mio figlio a fare i vaccini obbligatori; non capisco perché delle minoranze inconsapevoli dovrebbero condizionare la vita della stragrande maggioranza dei cittadini. È un problema che il governo nazionale dovrà assumere come prioritario”.

(ITALPRESS).