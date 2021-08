Covid: si ferma “acchianata” a Santa Rosalia, da lunedì c’è la “zona gialla”

Stop anche all’acchianata (salita) al santuario di Santa Rosalia, patrona di Palermo. A seguito dell’incontro che si è tenuto oggi pomeriggio in prefettura, che ha preso atto dell’aggravarsi della situazione sanitaria con la conseguente dichiarazione della intera Sicilia da lunedì come zona gialla, il sindaco Leoluca Orlando ha disposto la emanazione di un’ordinanza che vieta nei giorni 3-4-5 settembre il transito pedonale per accedere dalle pendici sino alla vetta di Monte Pellegrino e, in particolare, lungo la via Santuario Monte Pellegrino (scala vecchia). Di fatto, non sarà consentita la tradizionale “acchianata” a Santa Rosalia. Dal 3 al 5 è, pertanto, disposta una maggiore presenza sul posto di pattuglie della Polizia municipale e la istallazione di transenne metalliche.