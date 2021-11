Covid, Speranza “Variante Omicron ulteriore sfida. Ore delicate”

ROMA (ITALPRESS) – "Questa nuova variante è un'ulteriore sfida che arriva a tutti i paesi europei e del mondo. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione e di cautela. La scelta di bloccare i voli e vietare gli ingressi va esattamente in questa direzione". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, alla Festa dell'Ottimismo del Foglio, in corso a Firenze. "Abbiamo bisogno di tempo per approfondire e studiare meglio l'impatto reale di questa variante, e la comunità scientifica internazionale è già a lavoro su questo. – ha evidenziato ancora Speranza – Oggi stiamo parlando ancora di un numero di sequenziamenti limitato, e alcune analisi segnalano comunque un elemento di rischio. Nel frattempo – ha concluso il ministro – è evidente che mentre gli scienziati continueranno a lavorare noi dobbiamo cominciare la campagna di vaccinazione, strumento fondamentale, e seguire le norme essenziali imparate in questi mesi, distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani, che sono i due pilastri per gestire una fase epidemica che ha numeri non semplici in questo momento. I nostri numeri sono leggermente più bassi, ma non c'è alcun dubbio che siamo ancora in una fase molto delicata". E sull'ipotesi di nuovi provvedimenti, il ministro della Salute ha precisato: "In questo momento le misure sono quelle che abbiamo disposto e non sono sono all'ordine del giorno ulteriori provvedimenti. Come sempre seguiamo l'andamento epidemiologico e sulla base di questo faremo valutazioni". "Con l'ultimo decreto abbiamo fatto un passo in più – ha ricordato Speranza – continuiamo questo percorso graduale che ci porta al contrasto al virus. Poi è evidente che valuteremo l'evoluzione epidemiologica e sulla base di questa proveremo a ponderare le misure che abbiamo o a modificarle". (ITALPRESS). spf/red 28-Nov-21 11:38