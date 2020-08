Covid, staff Briatore “Condizioni buone e stabili”

ROMA (ITALPRESS) – "Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico. Precisiamo che le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e che lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore". È quanto si legge in una nota dello staff di Flavio Briatore. (ITALPRESS). sat/com 25-Ago-20 17:31