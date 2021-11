Covid: Unioncamere Sicilia organizza incontro su composizione negoziata

Per le soluzioni delle crisi d’impresa al tempo del Covid, Unioncamere Sicilia organizza mercoledì prossimo, 10 novembre, alle 16, nella sede di via E.Amari 11 (11° piano), un incontro sul decreto legge 118/2021 “una nuova ed imperdibile opportunità per il risanamento aziendale delle imprese commerciali e agricole all’indomani della pandemia” attraverso la procedura della “composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa”, che entrerà in vigore dal prossimo 15 novembre e che offre la possibilità all’imprenditore, che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di continuare a lavorare raggiungendo un accordo con i creditori.

Saranno presenti Girolamo Turano, assessore regionale alle Attività produttive, Alberto Marino, coordinatore della Commissione paritetica permanente per il coordinamento delle iniziative di contrasto alla crisi d’impresa, l’avvocato Nicola Piazza, il presidente dell’Irfis Giacomo Gargano, Silvia Giacomelli della Banca d’Italia e Santa Vaccaro, segretario generale Unioncamere Sicilia. Previsti gli interventi degli imprenditori Tommaso Dragotto e Nino Salerno.

Grazie alla “composizione negoziata”, gli imprenditori potranno richiedere al segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, il cui compito è quello di agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa. Info tel. 091321510 – mail: unioncameresicilia@unioncameresicilia.it