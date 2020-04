Da Bonfirraro editore un saggio sul Covid-19 scritto da due scienziati cinesi

Esce per Bonfirraro Editore “Covid-19 – Guida alla prevenzione e alla protezione”, scritto da Liu Zhongmin e Wang Tao, medici e scienziati a capo di una delle equipe mediche internazionali di emergenza in Cina.

Il libro, un vademecum pubblicato finora in Cina e negli Stati Uniti, arriva finalmente in Europa, in Italia in particolare, grazie alla casa editrice siciliana che lo pubblica con l’introduzione del professor Paolo Ascierto, oncologo e immunologo della Fondazione Pascale di Napoli.

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, prima in Cina e poi da febbraio nel resto del mondo, i media hanno prodotto una ingente mole di notizie. La mancanza di certezze sul virus e la corsa al sensazionalismo ha reso difficile distinguere le notizie corrette dalle fake news. In questo momento chiunque volesse informarsi rischierebbe di perdersi nel mare magnum di internet e di imbattersi in informazioni approssimative o peggio false, che potrebbero generare eccessive paure e comportamenti controproducenti. In questo libro troviamo un concentrato di quello che tutti si affannano a dire sui social, in tv e sui giornali, informazioni corrette e verificate.

“Quando ci è stato proposto questo testo dall’amica Sara Wang, che cura i nostri rapporti con gli editori cinesi, – ha dichiarato l’editore Salvo Bonfirraro – dopo una prima lettura, nella versione inglese, ho pensato subito che sarebbe stato importante pubblicarlo anche per gli italiani”.

Covid-19 – Guida alla prevenzione e alla protezione sarà disponibile a partire dal 22 aprile in tutte le librerie italiane, sugli store online, in abbinamento al Giornale di Sicilia e sul sito di Bonfirraro Editore al prezzo di 6.90 euro.

“Il libro uscirà sia in formato cartaceo che in formato e-book – afferma Alberto Bonfirraro, direttore commerciale della casa editrice – per dare la possibilità a tutti i nostri lettori di scegliere il modo migliore per fruire della nostra pubblicazione”.

Scheda del Libro –

Covid-19 – Guida alla prevenzione e alla protezione non è un saggio scientifico destinato a un pubblico di specialisti in ambito medico, ma un manuale per tutti in cui trovare informazioni chiare e ben organizzate. Il libro è suddiviso in quattro capitoli: il primo è dedicato all’origine del virus e alle sue caratteristiche, il secondo ai comportamenti da tenere per limitare la sua diffusione, il terzo alle informazioni di natura medica; nel capitolo finale, infine, vengono smentite tante dicerie e false notizie sul virus.

Gli autori di questo volume sono due medici e scienziati che hanno vissuto in prima linea l’emergenza Covid-19 in Cina.

Gli Autori –

Il professor Liu Zhongmin è presidente dell’ospedale orientale di Shanghai, vincitore del premio nazionale per i progressi nella scienza e nella tecnologia, a capo dell’équipe medica internazionale di emergenza della Cina (Shanghai) per Wuhan. Inoltre, è presidente della Chinese Preventive Medicine Association.

Il professor Wang Tao, vicedirettore dell’Institute of Disaster Medicine dell’ospedale orientale di Shanghai, vincitore del premio nazionale per i progressi nella scienza e nella tecnologia, vicedirettore della squadra nazionale di emergenza medica (Shanghai) per Wuhan. È anche segretario generale della Chinese Preventive Medicine Association.

