Da lunedì la Sicilia arancione, Musumeci: “L’aspettavamo da una settimana”

La zona arancione, che scatterà da lunedì in quattro regioni italiane, “l’aspettavamo da una settimana” perché “quello che conta è il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva” e “il 77 per cento di quei posti letto è occupato da persone non vaccinate che voglio augurarmi si possano convincere alla necessità di ricorrere alla scienza”. Lo ha affermato governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a margine di un incontro al PalaRegione di Catania per la presentazione del progetto degli aeroporti del capoluogo etneo e di Comiso (Ragusa).

“Al tempo stesso – ha aggiunto il presidente della Regione Nello Musumeci – debbo però dire con piacere che sta crescendo il numero dei primi vaccini, segno evidente che qualcuno si sta convertendo. Se riuscissimo a passare dall’attuale 88 al 95 per cento di vaccinati con una sola dose avremmo raggiunto un risultato assai significativo”.