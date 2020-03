Da Pirelli 65 respiratori e dispositivi alla Regione Lombardia

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli, in collaborazione con Regione Lombardia, interviene a supporto dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e in particolare la Lombardia, con una donazione di 65 dispositivi per la ventilazione assistita di terapia intensiva, 5 mila tute per utilizzo sanitario e 20 mila mascherine. Le dotazioni mediche, che serviranno a Regione Lombardia per supportare le proprie strutture sanitarie, sono state messe a disposizione da Pirelli con la collaborazione di China Construction Bank. Il materiale giungera' all'aeroporto di Malpensa lunedi' grazie a un'iniziativa che ha visto uno sforzo congiunto, a fianco dell'azienda e dei suoi partner cinesi, della stessa Regione Lombardia, coordinata dall'assessore Davide Carlo Caparini, e dell'Ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha dichiarato: "La gara di solidarieta' che si e' innescata intorno alla Lombardia e' sempre piu' grande. Ringrazio in modo particolare Pirelli e Marco Tronchetti Provera per una donazione tanto importante, quanto preziosa. Gesti straordinari che ci danno la forza di andare avanti nonostante le criticita' che dobbiamo affrontare quotidianamente. Grazie e ancora grazie a tutti coloro che ci sostengono". Per Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, "in un momento di cosi' grande difficolta', vogliamo essere a fianco della nostra Regione e del Paese, anche grazie all'aiuto dei nostri partner, con un'iniziativa concreta e per supportare il sistema sanitario regionale attraverso aiuti rapidi ed efficaci. Un grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo impegno". (ITALPRESS). ads/com 20-Mar-20 18:19